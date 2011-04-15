Нефть пытается сформировать основание

Фондовые активы по всему миру демонстрируют неактивную и невнятную динамику. Российские индексы в ответ осциллируют вокруг уровней открытия. На рынке нефти наметилась тенденция к восстановлению, однако ценам явно не хватает импульса, чтобы развить текущие попытки отскока. Рубль тем не менее продолжает укрепляться против иностранных валют.

Пара доллар/рубль достигла минимума 26 сентября на 57,33 руб., и пока отказывается идти ниже с оглядкой на динамику черного золота. Brent попыталась прорваться в район 56,50, но снова встретила оффера и откатилась, едва удерживаясь над уровнем 56, за который котировкам еще предстоит побороться. Позитивных комментариев саудовского министра нефти оказалось недостаточно, чтобы поддержать более устойчивый спрос на Brent, и игроки снова принялись фиксировать прибыль.

Тем временем на международном рынке форекс европейские валюты демонстрируют внушительное снижение. Силы евро подорвал «голубиный» протокол заседания ЕЦБ, в котором игроки уловили намек на отсутствие спешки со сворачиванием стимулов и недовольство монетарных властей высоким курсом национальной валюты. На этом фоне пара евро/доллар опустилась в район 1.1734, но, похоже, решила ограничиться этими потерями и уже в ближайшее время может их сократить ввиду сохраняющейся слабости доллара.

Американская валюта не пользуется спросом в ожидании завтрашнего важного отчета по рынку труда. Недавние данные ADPуказали на резкое замедление роста занятости из-за ураганов, и есть опасения, что завтра история повторится. Но еще важнее будет показатель заработных плат, поскольку указывает на перспективы инфляции. Если на этом фронте также будет разочарование, настроения по доллару только усугубятся.



Андрей Диргин, директор аналитического департамента Альфа-Форекс











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