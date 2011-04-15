Удержит ли Brent завоеванные позиции?

После семидневной коррекции на рынок нефти наконец вернулись покупатели. Котировки нефти сорта Brentподскочили на 2,25% внутри дня, обновив максимум октября за пределами отметки 57. Правда, к концу торгов актив слегка скорректировался на технических факторах.

Долгожданным катализатором роста цен послужили вербальные интервенции лидеров России и Саудовской Аравии, которые говорили о перспективах пролонгации соглашения ОПЕК+. Причем со стороны Москвы прозвучала готовность к участию в продлении мер по ограничению добычи до конца 2018 года – после истечения текущего соглашения в марте. Столь конструктивные заявления ключевых игроков мирового рынка не оставили трейдеров равнодушными, которые с радостью бросились покупать просевшую Brent.

Впрочем, как правило, рынок довольно быстро забывает о подобного рода вербальных интервенциях, особенно когда они не подкрепляются аналогичным оптимизмом со стороны других экспортеров. Так что текущий импульс может вскоре угаснуть, тем более что в конце недели у игроков может появиться соблазн зафиксировать прибыль на более привлекательных уровнях. При этом нельзя не отметить общее улучшение настроя актива в краткосрочной перспективе.

На закрытии дня и рабочей недели рынок традиционно будет ждать данных BakerHughes. Если отчет отразит дальнейший рост буровой активности в Штатах, это может и не вызвать масштабной реакции котировок, но определенно не будет способствовать их росту.



Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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