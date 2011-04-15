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06.10.2017

Brent уверенно пробила $56 за баррель

Brent уверенно пробила $56 за баррель, а рубль продолжает укрепляться, несмотря на новый всплеск геополитических рисков и приближающееся заседание ЦБ.
Курс российской валюты к доллару уже длительное время находится в коридоре 57,4-58,2 рублей. Рынок, кажется, потерял веру в доллар, поэтому даже сейчас у валют развивающихся стран остается шансы на рост. Для рубля также большое значение имеют перспективы нефтяного рынка.
В том случае, если цена на нефть марки Brent вновь достигнет $57 в ближайшие недели, и закрепится над этой отметкой, у рубля есть шанс для дальнейшего укрепления. Однако, нельзя исключать, что Банк России может вмешаться в ситуацию, так как излишне крепкий рубль беспокоит регулятор.
От ЦБ игроки ждут очередного понижения ставки на 0,5 п.п. на фон дефляции в августе и сентябре. Более того, такое решение также способствовало ослаблению рубля, в чем сейчас заинтересован не только ЦБ, но и Минфин.

Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка




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