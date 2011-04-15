Рубль: все зависит от поведения доллара

Рубль поначалу почувствовал в себе силы, но по мере возвращения спроса на доллар растерял заработанное и вышел в ноль по итогам сессии. Причем возобновившийся рост нефтяных котировок оказался бессилен. Тем временем евро подешевел в пределах 0,5% под влиянием повсеместных распродаж единой валюты в ответ на «голубиный» тон протокола заседания ЕЦБ.

Российская валюта проигнорировала всплеск покупок в сырьевом сегменте. Баррель Brentподскочил выше 57, закрывшись непосредственно под психологической отметкой. «Виновниками» ралли стали Россия и Саудовская Аравия, которые позитивно высказались о перспективах продления сделки до конца следующего года. Но рубль еще может отыграть нефтяной фактор, продемонстрировал отложенную реакцию, если Brentотстоит набранные позиции.

Впрочем, главным драйвером в ходе сегодняшней сессии станет динамика доллара США, которая в свою очередь будет зависеть от данных по американскому рынку труда. Ожидания роста занятости в этот раз более чем скромные – 90 тыс. Так что основной риск будет таиться в компоненте зарплат. В случае разочарования доллар растеряет заработанное, что вкупе с укреплением позиций Brentпоставит под угрозу вчерашнюю поддержку в районе 57,30 руб., пробой которой откроет путь к отметке 57 руб.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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