Payrolls вышли шокирующе плохими

К началу недели аналитики настраивали на прирост числа занятых примерно на 90 тыс., но череда очень сильных данных по деловой активности в США заметно повысила планку ожиданий. В четверг трейдеры уже активно покупали доллары и усилили покупки американских акций, не дожидаясь сегодняшних данных.

Сегодняшняя публикация показала, насколько поспешными могли быть те покупки. Занятость в США в сентябре сократилась на 33 тыс., а данные за предшествующие два месяца были пересмотрены с глубоким снижением. Это худшие данные по данному индикатору с 2010 года. Важно, что провал был в июле, так что в данном случае нельзя ссылаться только на ураганы.

Тем не менее, доллар изначально вырос, так как торговые роботы отреагировали на резкое падение уровня безработицы с 4.4% на 4.2%. Кроме того, за сентябрь зарплаты прибавили 0.5%, а годовой темп их роста ускорился до 2.9% – самых высоких уровней с декабря.

Ускорение зарплат – это тот самый недостающий ингредиент, который вселяет решимость в ФРС в необходимости повышения ставок. Тем не менее, шок от слабого отчёта и значительное ухудшение показателей за предшествующие месяцы явно будут ещё на повестке дня в ФРС, вновь покрывает туманом перспективы мартовского ужесточения политики.

Декабрьское повышение уже практически считается неизбежным, а потому уже и не помогает доллару. Значения имеют ожидания на более отдалённую перспективу, так как рынки пытаются заглянуть дальше в 2018-й.



Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич







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