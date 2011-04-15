Доллар вырвался вперед

Во второй половине дня инвесторы стали осторожнее. Европа торгуется преимущественно в красной зоне за исключением британского FTSE 100, который черпает вдохновение из снижения фунта. Британская валюта продолжает сползать вниз, обновив месячные минимумы на фоне спекуляций об отставке Мэй. Российские индексы несколько оживились, но РТС не удается определиться с более четким вектором движения. Долларовый индекс в моменте попытался закрепиться в зоне роста, но помешал медвежий уклон рубля.

Отечественная валюта не смогла продолжить вчерашний рост, и доллар, который открылся гэпом вверх, снова движется в направлении уровня 58 руб. На динамике рубля сказываются два важных фактора – возвращение нефти в русло продаж после вчерашнего ралли на фоне фиксации прибыли и повсеместный рост доллара, который ускорился после публикации важной статистики из США.

Вопреки скромным прогнозам роста занятости на 90 тыс., отчет отразил ее падение на 33 тыс. Отрицательное значение было зафиксировано впервые за семь лет. Но рынок уже закладывал в цену то, что показатели будут искажены из-за недавних ураганов на побережье Мексиканского залива. Между тем средние почасовые заработки подскочили на 0,5% против прогноза роста на 0,3%, а уровень безработицы снизился с 4,4% до 4,2%.

После выхода столь впечатляющих цифр ожидания относительно декабрьского повышения ставки ФРС, которые уже составляют порядка 80%, вырастут еще сильнее. Таким образом, уже в скором времени такой сценарий будет уже полностью заложен в ценах. Тем выше будут риски для доллара в случае неприятных сюрпризов, которые могут появиться до финального в этом году, и, как широко ожидается, судьбоносного, заседания американского регулятора.



Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX











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