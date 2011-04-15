Консолидация рубля в рамках коридора 57,8-58,3 в ближайшие дни продолжится, поскольку на рынке отсутствуют факторы, способные существенно изменить баланс сил на валютном рынке.

Российской валюте будет помогать высокий спрос на госдолг России, который крупные игроки используют в качестве конечной цели в рамках операций кэрри-трейд.

Более того, если динамика цен на нефть сохранится, то рубль может вновь продемонстрировать укрепление до отметки 57,4 рублей. Помимо этого, в пользу укрепления рубля также играет фактор приближение налогового периода.

Согласно нашим прогнозам в начале текущей недели курс рубля может незначительно ослабнуть, однако уже к четвергу более вероятно начало очередной волны укрепления российской валюты.



Олег Кисляк – президент АО "Банк Воронеж"









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