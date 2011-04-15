Нефть снова отбросило волной продаж

В пятницу котировки нефти резко снизились, полностью нивелировав ралли предыдущего дня. Игроки бросились активно фиксировать прибыль по длинным позициям на попытках пробоя уровня 57, в результате чего баррель Brent скатился в район отметки 55.

Оптимизм от конструктивных комментариев России и Саудовской Аравии быстр развеялся, и участники рынка переключились на предупреждения об очередном урагане в США. Несмотря на то, что тропический шторм не успел усилиться до статуса урагана, часть НПЗ оперативно свернула работу. Не забыв о недавних стихиях и их последствиях, игроки забеспокоились об очередном падении спроса на сырье со стороны перерабатывающих заводов и как следствие увеличении запасов нефти.

Данные BakerHughes, опубликованные вечером в пятницу, не оказали заметного влияния на рынок. Отчет отразил сокращение числа активных буровых на 2 единицы, что позволяет надеяться на падение запасов в рамках отчетов APIи Минэнерго на этой неделе.

Поскольку шторм Нейт ослаб и, по прогнозам, продолжит сбавлять обороты, страхи на рынке углеводородов могут поубавиться, а значит, на сегодняшних торгах Brent, скорее всего, попытается отыграть потери и первым делом будет отвоевывать отметку 56, особенно в случае сохранения давления на доллар.



Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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