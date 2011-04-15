Рубль испугался нефти и геополитики

Последний день торговой недели оказался крайне неудачным для российской валюты, которая понесла внушительные потери в парах с иностранными валютами. Виной тому послужил резкий обвал котировок нефти, противостоять которому рубль не смог, даже в условиях ослабления доллара. По итогам сессии рубль подешевел на 0,85% и 1,13% до 58,12 руб. и 68,14 руб. к доллару и евро соответственно.

На минувшей неделе рубль в целом чувствовал себя неплохо, хотя доллар временами пытался показывать силу. Но в пятницу сказалось влияние нефтяного фактора. На опасениях того, что новый шторм в США усилится до очередного урагана, игроки кинулись избавляться от Brent, фиксируя прибыль из-за рисков сокращения спроса со стороны американских НПЗ. Также рубль ощутил на себе эффект от повсеместного уклонения от рисков на волне нового обострения конфликта между США и КНДР. Два этих катализатора послужили главными причинами ослабления позиций отечественной валюты.

Впрочем, уже сегодня рубль может попытаться реабилитироваться. Во-первых, самые страшные опасения относительно новой стихии на побережье Мексиканского залива не подтвердились – шторм сбавляет обороты. Это может развеять страхи трейдеров и подтолкнуть их к покупкам Brent. Во-вторых, доллар, вероятно, будет оставаться в напряжении из-за ситуации с Северной Кореей. На минувших выходных Трамп в свойственной ему манере заинтриговал мир фразой о том, что повлиять на Пхеньян может «лишь одна вещь». Дальнейшее развитие событий на этом фронте будет диктовать настроения по доллару. Однако сдерживающей силой будет выступать фактор бегства от рисков: если игроки продолжат избавляться от рисковых активов, рубль также может ощутить на себе влияние этого драйвера.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.