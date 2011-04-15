Потенциал ослабления рубля ограничен

Пятничное бегство от рисков осталось позади, и мировые фондовые площадки начали новую торговую неделю в приподнятом настроении. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы открыть путь для роста российских индексов, которые расположились в красной зоне в знак солидарности с нефтяными котировками. РТС, который также находится под влиянием валютного фактора, торгуется с понижением в пределах 0,5%.

Рубль не смог вернуться к росту после внушительного снижения в конце недели. На сей раз дело не в сильном долларе, а в усилении медвежьих настроений на рынке нефти. Котировки Brent пока удерживаются над уровнем 55, но риски его пробоя возрастают – игроки не видят поводов для покупок, продолжая фиксировать прибыль на опасениях снижения дисциплины в ОПЕК и дальнейшего роста добычи на сланцевых месторождениях США.

Пара доллар/рубль, обновив максимум октября в районе 58,39 руб., прибавляет внутри дня 0,27%, открывшись гэпом вверх. Впрочем, предпосылок для пробоя важного сопротивления в области 58,50 руб., пока не наблюдается.

Доллар на международном рынке преимущественно отступает. Впечатляющие пятничные данные по зарплатам и безработице отыграны, и игроки с осторожностью ждут развития событий вокруг конфликта США-КНДР, который явно не собирается заканчиваться. Трейдеры пытаются абстрагироваться от темы геополитики, фокусируясь на ожиданиях повышения ставки, которые стали еще выше в свете резкого роста заработных плат в сентябре.

С этой точки зрения доллару будет интересен протокол заседания ФРС, заявленный на среду. Если монетарные власти подтвердят намерение повысить ставку в декабре, давление на доллар ослабнет, но устойчивого ралли ждать тоже не стоит, поскольку третье в этом году ужесточение уже практически в полной мере заложено в текущих ценах.



Андрей Диргин, директор аналитического департамента Альфа-Форекс











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