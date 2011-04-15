В понедельник российские индексы оказались под давлением. ММВБ теряет 0,14% к закрытию пятницы. РТС снижается на 0,41%. В лидерах роста РусГидро (3,37%), Мечел (2,66%) и Россети (2,12%).

В аутсайдерах оказались РусАгро (-2,02%), Магнит (-1,69%) и Русал (-1,64%).

ММВБ пока удается удерживаться выше отметки 2090. Однако импульса для роста у бенчмарка нет. Фактором, сдерживающим рост выступают ожидания того, что ФРС США и ЕЦБ в обозримом будущем все же могут пойти на повышение ставки. Также существуют риски обострения конфликта между США и Северной Кореей, которая явно не настроена отказываться от своих ядерных амбиций. Это негатив для рискованных активов. Негатива добавляет и ситуация на рынке энергоносителя.

Котировки марки Brent попытались восстановить потери пятницы, однако неудачно. В результате они в моменте достигали отметки 55,00. Рынки оценивают последствия очередного урагана для предприятий нефтепереработки. Но для резкого и внушительного падения пока нет оснований. Напомню, что страны ОПЕК+, в целом, готовы рассмотреть возможности продления соглашения о сокращении объемов добычи. В ближайшие дни влиять на динамику энергоносителя будут данные по мировому спросу и предложению, а также отчеты по коммерческим запасам в США. Таким образом, по-прежнему фундаментально обоснованным остается диапазон 54,70 – 60 долларов за баррель.

Если рубль продолжит нести потери, это может оказать ММВБ умеренную поддержку, так как дешевая валюта позитивно сказывается на состоянии компаний – экспортеров. Также рост бенмарка возможен при условии, что нефть прекратит падение. Дополнительным фактором поддержки выступят и ожидания того, что Банк России может пойти на снижение ставки уже в октябре текущего года.



Ирина Рогова, аналитик ГК Forex Club







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