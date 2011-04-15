Цены нефти пробуют оттолкнуться

Мировые цены на нефть слегка подросли в понедельник и немного поднимаются во вторник утром. Однако пока царящее с конца сентября настроение на коррекцию еще не преодолено. Ситуация может измениться по итогам текущей недели. Дело в том, что, кроме ожидаемого прояснения ситуации с остановками работы нефтяных вышек в Мексиканском заливе (ураган "Нэйт" заставил американские компании свернуть почти всю добычу нефти и газа), в ближайшие дни ожидается выход большого числа показателей, которые позволят участникам рынка лучше сориентироваться в своих предпочтениях. Кроме традиционных данных из США о запасах и добыче, а также в пятницу - по буровой активности, на текущей неделе выйдут ежемесячные доклады ОПЕК (среда) и МЭА (четверг), которые дадут сложившуюся в сентябре картинку энергетических раскладов. Особенно интересны распределения уровней добычи стран ОПЕК. Напомним, что по предварительным оценкам страны ОПЕК в сентябре увеличили свою добычу, что тоже добавляло «топлива» проходившей коррекции.

Пока же по итогам 8 месяцев можно было с удовлетворением констатировать высокий уровень выполнения соглашений ОПЕК+, в результате которых (по оценкам генерального секретаря ОПЕК Мохаммед Баркиндо) есть явные признаки ребалансировки нефтяного рынка. Поэтому с приближением в конце октября годовщины заключения соглашения будет много оценок эффективности работающих договоренностей и целесообразности его дальнейших продлений. Судя по итогам визита короля СА в Россию настроения на этот счет у России и у СА весьма благосклонные. Так, президент России Владимир Путин, полагает, что возможно обсуждать продление действия соглашения вплоть до конца 2018 года. Положительный настрой прослеживается и у СА. Так, в начале текущей недели рынком обсуждается распространенное пресс-службой министерства энергетики намерение СА рекордно сократить экспорт нефти в ноябре. По словам представителя ведомства, государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco намерена сократить поставки в ноябре примерно на 560 тысяч баррелей в сутки - до 7,15 мб/д.

Так что соглашение ОПЕК+ реально работает и, несмотря на рост добычи нефти в США, сдерживает появление излишков предложения. В результате рыночные цены остаются в весьма комфортном и сбалансированном диапазоне. Но, как обычно, аппетит приходит во время еды. Президент Венесуэлы Николас Мадуро уже предлагает провести новый саммит ОПЕК+ для обсуждения формулы цены нефти. Так что на рынке нефти остается занимательная интрига с динамикой цен.



Подлевских Николай Аркадьевич, Начальник аналитического отдела

АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"







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