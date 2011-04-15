Рубль в неустойчивой позиции

В понедельник вокруг рубля сложился весьма негативный внешний фон. Это и ослабление нефти, и дипломатический конфликт Турции и США, вызвавший обвал лиры, и сообщения о готовящемся ядерном запуске Северной Кореей. В этих условиях преобладал спрос на безопасные активы: укреплялись иена и золото, а индекс доллара USDX курсировал вблизи уровней открытия недели.

Российская валюта в этих условиях не смогла избежать потерь. Пара USDRUB в какой-то момент поднималась выше 58.40, но концу дня скорректировалась до 58.33 (+0.14 за день). Евро за это же время прибавил 24 копейки, поднявшись до 68.52 в паре EURRUB. Евро чувствует в себе силы в качестве валюты-убежища на фоне закрытых рынков в Северной Америке и проблем с турецкой лирой.

Во вторник американские инвесторы возвращаются в игру, поэтому нельзя исключить некоторого перетока ликвидности подальше от очага проблем, то есть в долларовые активы, что может помочь доллару против евро.

Во вторник не запланировано важных макроэкономических публикаций из США и еврозоны, поэтому рынок будет отдан на откуп позиционированию. Для рубля это вполне может означать дальнейшее отступление. Вряд ли лира быстро вернётся на свои позиции, что будет усиливать отток из всех валют развивающихся стран, включая рубль. Среди среднесрочных факторов против рубля действует отток переток капитала в доллары за счёт более ястребиного тона ФРС на последнем заседании. Этот процесс не остановили пятничные данные по занятости в США, которые породили ряд вопросов в отношении перспектив спроса на сырьё в ближайшей перспективе.

Таким образом, рубль, вероятно, во вторник вновь окажется под умеренным давлением, и далее прокладывая свой путь в сторону 59 к концу недели. Пара EURRUB может и не удержаться во вторник выше 68.50, однако в перспективе недели эта планка, скорее всего, будет преодолена за счёт сокращения интереса к рискам на рынках.



Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro





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