В начале дня ожидаем небольшого роста основных индексов и рубля

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился умеренно позитивный внешний фон. Поводом к покупкам в российских бумагах послужит ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent пытается возобновить восходящую динамику и к 9.00 мск торгуется в районе 55,8 доллара за баррель. При этом ситуация на внешних фондовых площадках нейтральна для наших бумаг. Так, по итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 отступили на 0,1% и 0,2% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы восстанавливаются, прибавляя порядка 0,1%. На торгах в Азии наблюдается разнонаправленная динамика: японский Nikkei225 растет на 0,6%, китайский Shanghai Composite, напротив, снижается на 0,1%.

В сложившихся условиях мы ожидаем преобладания покупок в российских акциях в начале торгов, что позволит индексу ММВБ подняться в район 2100 пунктов. Однако для более существенного роста сил может не хватить. При этом в дальнейшем внимание игроков переключится на новости из Европы, где сегодня будет опубликованы важные данные по экономикам Германии, Великобритании и Швейцарии, способные определить настроения инвесторов в середине дня. Во второй половине торгов поддержку российскому рынку может оказать ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent попытается преодолеть отметку 56 долларов. Поводом для этого станет ожидания публикации статистики по запасам углеводородов от API, которая выйдет уже после нашего закрытия. На фоне ожидания дальнейшего снижения запасов нефти в Штатах, покупки в «черном золоте» могут возобладать, что поддержит наши активы. Также, в отсутствии важной макроэкономической статистики из США, изменения в настроения инвесторов может внести выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари.

На валютной секции Московской биржи в начале торгов мы ожидаем умеренного крепления рубля по отношению к основным мировым валютам, чему будет способствовать попытка восстановления, предпринимаемая рынком энергоносителей. В результате уже в начале дня доллар может отступить в район 58 – 58,2 рублей. При этом, в случае продолжения роста на рынке энергоносителей в преддверии публикации данных API по запасам углеводородов в США, американская валюта к концу сессии отступит ниже отметки 58 рублей. Отметим, что рублю начинает оказывать поддержку приближение налогового периода, что будет способствовать более активному отыгрышу российской валютой роста рынка энергоносителей и сдерживать ее падение, в случае негативной динамики в ценах на нефть.



Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.