Саудовская Аравия и ОПЕК поддержали нефтяной рынок

Сегодня: Позитив для нефти, но осторожность сохраняется. Поддержку котировкам Brent оказывает комментарий генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо о том, что картель и другие нефтедобывающие страны преуспели в восстановлении баланса нефтяного рынка после многолетнего перенасыщения, однако долгосрочная стабильность требует новых чрезвычайных мер. Кроме того, госкорпорация Saudi Aramco объявила о «самых масштабных сокращениях поставок клиентам в своей истории» в ноябре (560 тыс. барр. в сутки) также в целях восстановлении баланса на рынке. Между тем в Мексиканском заливе возобновляют работу нефтяные платформы после урагана «Нейт», который вызвал закрытие почти 90% мощностей в регионе, что ограничивает рост нефтяных цен и способствует укреплению доллара. Дополнительный фактор поддержки для американской валюты – растущая вероятность ужесточения монетарной политики ЕЦБ и ФРС в свете новых заявлений их представителей. Инвесторы ждут выхода протокола прошлого заседания FOMC (завтра), а также следят за геополитической обстановкой, в частности за планами Северной Кореи провести испытание новой баллистической ракеты.



Снижение в США, смешанная динамика в Азии. Американские рынки акций завершили вчерашний день в минусе (DJIA -0.06%, S&P 500 -0.18%, NASDAQ -0.16%), азиатские рынки по большей части растут (Hang Seng +0.10%, Shanghai -0.33%, Nikkei +0.41%). Фьючерсы на S&P 500 повышаются (+0.08%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $55.86 за барр. – выше открытия.



Вчера: Рисковые активы под давлением. Цены на нефть Brent и спрос на рисковые активы оказались под ударом в свете ужесточения тона ФРС, слабых данных из Китая (PMI для сферы услуг) и рисков того, что неверный шаг или ошибка в расчетах может положить начало военному конфликту на Корейском полуострове.



По итогам дня: Цены на нефть Brent (+0.16% до $55.8 за барр.), рубль ослаб к доллару до 58.29, РТС (-0.16%), ММВБ-50 (+0.12%).





Марк Брэдфорд, аналитик БКС Глобал Маркетс



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