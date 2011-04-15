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10.10.2017

Цены на нефть Brent стабилизируются возле отметки 55,85 доллара за баррель после сильных колебаний в предыдущие дни

Цены на нефть Brent стабилизируются возле отметки 55,85 доллара за баррель после сильных колебаний в предыдущие дни. Сдвинуть их с места могут данные по запасам сырья в США, которые появятся только в четверг. Поэтому сильных движений по нефти в ближайшие дни мы не ожидаем.

Американские фондовые индексы приостановили свой рост, вчера индекс Dow Jones снизился на 0,06%, однако поводов для сильной коррекции вниз мы не видим.

Российский рынок акций сегодня ждет вялое снижение, индекс РТС может упасть на 0,2-0,5%, но по отдельным бумагам возможны сильные движения. Во вторник утром доллар находится под давлением, индекс доллара США падает на 0,2%. Сегодня курс американской валюты может опуститься до 58 рублей, а курс евро останется на отметке 68,5 рубля.

Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги Башнефти (об.), РусГидро и ГМК Норильский никель. Их цены пробивают локальные максимумы и формируют среднесрочные восходящие тренды.


Кирилл Яковенко, аналитик «Алор Брокер»

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