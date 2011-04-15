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11.10.2017

Нефть помогла рублю, но не индексу ММВБ

Во вторнике основные российские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику, несмотря на позитивный внешний фон. Основным поводом к покупкам стала ситуация на рынке энергоносителей, где в преддверии данных от API по запасам углеводородов в США, которые будут опубликованы сегодня после нашего закрытия, нефть марки Brent смогла подняться выше 56,5 долларов. При этом ситуация на внешних фондовых площадках оказалась нейтральной для наших бумаг. Так, в Европе основные индексы к окончанию дня потеряли до 0,2%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,1%. В результате индекс ММВБ, на фоне существенного укрепления рубля, потерял 0,4%, отступив ниже 2090 пунктов, индекс РТС, напротив, вырос на 0,2%, до 1135 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Яндекса и Мечела, потерявшие 4,2% и 2,4% соответственно. Лучше рынка закрылись ПИК и ММК, рост которых превысил 1%. Отметим, что индексу ММВБ, после продолжительной консолидации, удалось пробить отметку 2080 и закрепиться над ней. Это говорит в пользу продолжения роста и возможности достижением рынком сопротивления на уровне 2150 пунктов.
На валютной секции Московской биржи благодаря росту цен на нефть российский рубль смог уверенно укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар упал на 0,7%, вновь отступив ниже 58 рублей, евро снизился на 0,2%, до 68,4 рубля. Отмечу, что дополнительную поддержку российской валюте в текущий момент оказывает приближение налогового периода. При этом, в паре доллар рубль продолжается движение в широкой консолидации между уровнями 57,5 и 59 рублей. В текущих условиях, в случае продолжения роста цен на нефть, американская валюта уже в ближайшие дни может протестировать нижнюю границу этого коридора. Если «медведям» удастся ее пробить, это станет сигналом к продолжению нисходящей динамики и достижению долларом годовых минимумов.
В рамках вечерней сессии основным фактором для цен на нефть станут данные по запасам углеводородов в США от API. В случае если они покажут существенное снижение запасов, покупки в «черном золоте» усилятся, что позволит нефти марки Brent подняться выше 57 долларов. Это, в свою очередь, поддержит российские активы и позволит рублю и фьючерсу на индекс РТС закончить «вечерку» на положительной территории. Также это стимулирует покупки в наших акциях на открытии торгов на российском рынке в среду.

Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»


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