Цены на нефть во вторник продемонстрировали существенное восстановление, получив поддержку на обещаниях Саудовской Аравии сократить экспорт углеводородов, а также сообщениях о приостановке работы НПЗ в Мексиканском заливе, спровоцированной очередным ураганом. Саудовская Аравия заявила накануне о готовности в ноябре сократить экспорт на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также, Бюро по безопасности и охране окружающей среды США подтвердило, что работа 59% производственных мощностей в Мексиканском заливе была приостановлена из-за угрозы повторения ситуации с ураганом Харви. Участников рынка также вдохновили разговоры о возможности присоединения к соглашению по снижению добычи нефти и США. В частности, Генеральный секретарь ОПЕК Баркиндо практически признал проигранную борьбу, целью которой было вытеснение американских сланцевых производителей с рынка, и официально обратился к нефтепроизводителям США с просьбой разделить с странами ОПЕК ответственность по ребалансировке рынка черного золота. По данным американского Минэнерго, с начала года сланцевая добыча в стране выросла на 1,5 млн баррелей в сутки. В сентябре ее объем превысил 6 млн баррелей в день, а доля достигла 63%. В октябре США достигли исторического рекорда по экспорту нефти, войдя в топ-7 мировых поставщиков. Себестоимость одного сланцевого барреля опустилась ниже $40. В такой ситуации США вряд ли примкнут к соглашению, собственноручно обременяя себя обязательствами по ограничению добычи. Тем не менее, ралли рынка на этом фундаменте еще вероятно, поэтому рекомендуем рассмотреть возможность краткосрочных покупок.



Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets











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