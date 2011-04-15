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11.10.2017

Оптимизм на рынках поможет рублю ненадолго

Похоже, рынки расценили, что проблемы Турции – это не повод продавать все подряд рисковые активы. Доллар вернулся в область ниже 58 рублей за счёт восстановления спроса на риски.
Азиатские площадки вблизи максимумов за 10 лет. Европейские индексы получили свою порцию позитива, когда президент Каталонии не стал немедленно объявлять о независимости региона от Испании. Индексы на американские акции закрылись на исторических максимумах, нефть прибавила более 3%.
Целый набор благоприятных внешних факторов позволяет надеяться на хорошее начало дня для рубля. Среди позитивных факторов для него также стоит отметить снижение оптимизма вокруг налоговой реформы в США. Ранее перспективы сокращения налогов вызывали спрос на доллар, но на этой неделе этот тренд развернулся вспять.
В таких условиях российский рубль способен в среду наслаждаться уверенным спросом и набирать позиции к доллару, углубляясь ниже 58. Впрочем, такая краткосрочная динамика не отменяет более глобального тренда.
В перспективе ближайших месяцев негативным фактором для рубля является излишне глубокое падение инфляции. Министр экономического развития указал, что она замедлилась в сентябре до 3%. Такая динамика цен усилит давление на ЦБ с тем, чтобы он быстрей снижал ставку. Это в свою очередь будет снижать привлекательность рубля в качестве валюты керри-трейда и оказывать давление на его курс.
Таким образом, краткосрочный импульс роста рубля вряд ли окажется устойчивым. Более масштабные препятствия для российской валюты могут уже в ближайшие дни вернуться в фокус российских площадок.

Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro




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