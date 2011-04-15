Рост цен на нефть прибавит участникам рынка оптимизма

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent прибавили на фоне прозвучавших со стороны ОПЕК позитивных комментариев и призывов к североамериканским производителям сланцевой нефти присоединиться к процессу ребалансировки нефтяного рынка. В текущем моменте они колеблются в районе $56,7 за баррель в ожидании публикации ежемесячного доклада ОПЕК и данных отраслевой статистики по запасам нефти в США.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют сдержанную положительную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2085-2090 пунктов по индексу ММВБ, предполагая в случае улучшения внешнего фона увидеть его попытку подтянуться к «психологической» отметке в 2100 пунктов.

Ведущие европейские фондовые индексы во вторник изменились разнонаправленно при оборотах торгов на уровне среднемесячных. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0,4% благодаря росту котировок акций компаний из потребительского сектора British American Tobacco (+1,4%), Reckitt Benckiser (+2,2%). Французский индекс CAC (-0,04%) просел на фоне снижения в цене акций фармацевтической компании Sanofi (-1,5%) и телекома Nokia (-1,4%). Немецкий DAX (-0,21%) также понес небольшие потери, а понижением в нем выделились акции компаний из сектора «Здравоохранение».

Фондовый рынок США во вторник слегка прибавил. Индекс "голубых фишек" Dow Jones вырос на 0,31%, а наибольшее положительное влияние на него оказало повышение в цене акций торговой сети Wal-Mart (+4,5%) и авиакосмической корпорации Boeing (+1%). Индекс high-tech биржи NASDAQ (+0,11%) тоже вырос. Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0,23%) возобновил подъем, достиг внутри дня нового исторического максимума при оборотах торгов на 10% ниже среднемесячных, а повышением в его отраслевом спектре выделился индекс потребительского сектора (+1%).

Рынок акций РФ не показал единой динамики. Индекс ММВБ снизился на 0,45% при оборотах торгов на 30% ниже среднемесячных, а наибольшее отрицательное влияние на него оказало понижение акций Норникеля (-1,8%) и ЛУКОЙЛа (-0,5%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (+0,21%) вырос из-за укрепления позиций рубля к доллару США.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских корпоративных событий, способных оказать влияние на котировки отдельных акций сегодня стоит выделить экс-дивидендную дату для акций НЛМК и публикацию производственных результатов ММК за 3-й квартал.



Шагов Олег, начальник аналитического отдела ИФК «Солид»







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