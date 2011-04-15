ММВБ снова штурмует отметку 2100 пунктов

Вслед за уверенным подъемом мировых фондовых площадок российские индексы комфортно расположились в зоне положительных значений. Каталония не стала провозглашать независимость, что позволило европейским бенчмаркам вздохнуть с облегчением. Дополнительно отечественные индексы поддерживает дорожающая нефть, которая целится на отметку 57 по сорту Brent. Так, во второй половине дня ММВБ и РТС повышаются в среднем на 0,5% до 2097 и 1141 соответственно. Рубль укрепляется в пределах 0,2% к доллару и евро.

В сегменте наиболее ликвидных бумаг преобладают покупки. Исключение составляют акции НЛМК и «Дикси», которые дешевеют на 1,5% каждая. Также в «минусе» продолжают торговаться котировки «Русала», отыгрывая недавние известия о продаже 3% акций компании Прохоровым и Вексельбергом. Порядка 0,7% теряют акции «Алросы». «Сбербанк» тем временем прибавляет почти 1%.

В лидерах роста – бумаги «Новатэка», растущие на 1,86% на фоне сообщений о том, что принадлежащий компании завод по сжижению природного газа «Ямал СПГ» осуществит первую контрактную поставку не в декабре, как планировалось ранее, а уже в ноябре. Так, в следующем месяце будут загружены два СПГ-танкера, а в декабре — еще четыре. Все поставки будут обеспечены первой производственной линией завода.

Позитивный вклад в сегодняшний рост российского рынка также внесла очередная порция благоприятной статистики. По предварительным данным Центробанка, за 9 месяцев текущего года сальдо счета текущих операций России увеличилось без малого на 74% в годовом выражении, составив 26,6 млрд долларов. Если до конца российской сессии нефть не растеряет энтузиазм, ММВБ может совершить очередной набег на отметку 2100 пунктов, закрытие выше которой улучшит краткосрочные технические перспективы индекса.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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