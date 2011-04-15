Рублю надоело консолидироваться

С начала сегодняшней сессии российская валюта демонстрирует тенденцию к укреплению, но в более широкой перспективе продолжает консолидироваться в пределах устоявшегося диапазона. Локально рубль поддерживает нефть, которая прорвалась к почти недельным максимумам, но валюта не возлагает особых надежд на этот фактор, поскольку фиксация прибыли может начаться в любой момент, особенно в свете ожидаемой статистики по запасам черного золота в США.

Поддержать текущий позитивный настрой рубля могут сегодняшние аукционы Минфина РФ по размещению двух выпусков на сумму 30 млрд рублей. Спрос на бумаги может снова оказаться высоким. Между тем немалое влияние на поведение нашей валюты будет оказывать и настрой по доллару США, который ждет публикации протокола последнего заседания ФРС. В сентябре регулятор проявил довольно агрессивный настрой, укрепив ожидания рынка относительно декабрьского повышения ставки. И велика вероятность, что в протоколе будет отражена не менее жесткая риторика, что поддержит доллар по всему спектру рынка. Однако рубль будет отыгрывать реакцию на этой событие уже на старте завтрашней сессии.

Что касается нефтяного фактора, здесь ситуация выглядит неоднозначно. Саудовская Аравия анонсировала рекордное сокращение экспорта в рамках дополнительных усилий по поддержанию процесса восстановления баланса на мировом рынке. Но в ответ на текущее восстановление цен сланцевые компании могут продолжить наращивать добычу, что вкупе с амбициями Ливии и Нигерии способно перечеркнуть и без того не идеальные фактические результаты действий ОПЕК+. Так что в более долгосрочной перспективе с этого фронта рублю вряд ли стоит рассчитывать на устойчивую и длительную поддержку.

Поскольку и потенциал роста доллара на «ястребином» протоколе ФРС ограничен – повышение ставки уже практически заложено в ценах, выхода пары доллар/рубль из консолидационного диапазона пока не ожидаем.



Роман Блинов, эксперт компании "Международный финансовый центр"











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