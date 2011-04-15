Доллар надеется на протокол

На российском фондовом рынке сегодня воцарился оптимизм, что неудивительно в свете подъема мировых площадок, которые сбросили с себя груз геополитических страхов и на время отодвинули на задний план ситуацию в Испании, переключившись на предстоящую публикацию сентябрьского протокола заседания ФРС.

ММВБ тестирует отметку 2100 пунктов, прибавляя внутри дня более 0,6%, несмотря на укрепление рубля. Российская валюта, впрочем, показывает умеренный рост, который ограничивается 0,25% в паре с долларом. Сдерживает активность рубля неспособность котировок Brent преодолеть уровень 57. До тех пор, пока актив будет оставаться ниже этой области, поддержка со стороны нефтяного фактора для нашей валюты будет скромной.

Между тем, доллар на международном рынке пребывает под давлением, невзирая на довольно смелые ожидания относительно сегодняшнего протокола. Игроки не торопятся с покупками, надеясь на более четкие разъяснения планов регулятора.

На данном этапе участников рынка, безусловно, прежде всего, интересует декабрь. Но 2018 год уже не за горами, и скоро инвесторы начнут задумываться над потенциальными темпами ужесточения политики ФРС в дальнейшем. Спекуляции на тему нового главы Центробанка уже идут полным ходом.

Несмотря на оптимизм фондовых площадок, отмечаются и покупки защитных активов. Золото демонстрирует подъем четвертый день кряду, правда, на штурм максимумов этого месяца, отмеченных вчера, не решается. Иена и франк также пользуются спросом, особенно на фоне робкого доллара. Далее тон мировым активам задаст риторика Федрезерва в рамках протокола. «Ястребиный» настрой регулятора способен ослабить давление на «американца».



Андрей Диргин, директор аналитического департамента Альфа-Форекс











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.