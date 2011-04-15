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12.10.2017

ОПЕК повысил прогнозы по темпам роста мирового спроса

Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются вблизи недельных максимумов по мере того, как участники рынка ожидают данных по коммерческим запасам из США и получают все больше подтверждений, что спрос и предложение на рынке сбалансируются в 2018 году.
По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в декабре на бирже ICE в Лондоне 12 октября в 9:00 по московскому времени торговались на уровне 56,59 доллара за баррель, прибавляя с открытия недели 1,6%. Американский эталон WTI за этот период подорожал на 3,0% и находился на уровне 50,95.
Агентство энергетической информации США опубликует сегодня данные по коммерческим запасам в подземных хранилищах. Согласно опросам информационного агентства Bloomberg, участники рынка ожидают их падения на 2,0 миллиона баррелей.
ОПЕК повысил прогнозы по темпам роста мирового спроса. Ожидается, что в 2017 году он прирастет на 1,6 миллиона баррелей в сутки, а в 2017 году на 1,4 миллиона баррелей в сутки. При этом добыча со стороны картеля возрастет всего на 350 тысяч баррелей в сутки по сравнению с сентябрем 2017 года.
В последнее время мы получаем все больше свидетельств тому, что спрос и предложение на рынке нефти сбалансируются в 2018 году. Мировой спрос растет, а ОПЕК+ всерьез готовится продлить соглашение по сокращению добычи. Текущие темпы роста добычи в США и других странах мира, не участвующих в соглашении ОПЕК+, не высоки и вряд ли смогут перекрыть рост мирового спроса.
Запасы нефти в развитых экономиках мира в августе снизились на 24,8 миллиона баррелей. Теперь они составляют 2,996 млрд. долларов, что на 171 миллион выше пятилетней средней, значения, которое таргетирует ОПЕК+ своим соглашением по сокращению добычи.
Именно поэтому контракты Brent сейчас пользуются неплохим спросом при снижении в область 55 долларов за баррель. При сложившемся новостном фоне эти отметки воспринимаются как относительно низкие и интересные для покупок. Фундаментально основанным коридором сейчас выглядит область 53-60 долларов за баррель.

Валерий Полховский, аналитик ГК FOREX CLUB



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