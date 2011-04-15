Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются вблизи недельных максимумов по мере того, как участники рынка ожидают данных по коммерческим запасам из США и получают все больше подтверждений, что спрос и предложение на рынке сбалансируются в 2018 году.

По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в декабре на бирже ICE в Лондоне 12 октября в 9:00 по московскому времени торговались на уровне 56,59 доллара за баррель, прибавляя с открытия недели 1,6%. Американский эталон WTI за этот период подорожал на 3,0% и находился на уровне 50,95.

Агентство энергетической информации США опубликует сегодня данные по коммерческим запасам в подземных хранилищах. Согласно опросам информационного агентства Bloomberg, участники рынка ожидают их падения на 2,0 миллиона баррелей.

ОПЕК повысил прогнозы по темпам роста мирового спроса. Ожидается, что в 2017 году он прирастет на 1,6 миллиона баррелей в сутки, а в 2017 году на 1,4 миллиона баррелей в сутки. При этом добыча со стороны картеля возрастет всего на 350 тысяч баррелей в сутки по сравнению с сентябрем 2017 года.

В последнее время мы получаем все больше свидетельств тому, что спрос и предложение на рынке нефти сбалансируются в 2018 году. Мировой спрос растет, а ОПЕК+ всерьез готовится продлить соглашение по сокращению добычи. Текущие темпы роста добычи в США и других странах мира, не участвующих в соглашении ОПЕК+, не высоки и вряд ли смогут перекрыть рост мирового спроса.

Запасы нефти в развитых экономиках мира в августе снизились на 24,8 миллиона баррелей. Теперь они составляют 2,996 млрд. долларов, что на 171 миллион выше пятилетней средней, значения, которое таргетирует ОПЕК+ своим соглашением по сокращению добычи.

Именно поэтому контракты Brent сейчас пользуются неплохим спросом при снижении в область 55 долларов за баррель. При сложившемся новостном фоне эти отметки воспринимаются как относительно низкие и интересные для покупок. Фундаментально основанным коридором сейчас выглядит область 53-60 долларов за баррель.



Валерий Полховский, аналитик ГК FOREX CLUB







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