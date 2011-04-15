Сильного движения нефтяных котировок в последние дни не происходит. Утром в четверг цена Brent немного падает, на 0,6%, но остается в узком диапазоне 55-57 долларов за баррель. Основные американские фондовые индексы продолжают рушить стереотипы, они снова переписали исторические максимумы, увеличившись вчера на 0,18-0,25%.

Российский рынок акций в четверг, скорее всего, снизится вслед за нефтяными ценами, индекс РТС может потерять 0,3-0,5%. Курс доллара существенно не изменится, оставаясь возле отметки 57,8 рубля. Курс евро вырастет до 69 рублей. Интересно отметить, что индекс доллара США на фоне публикации протоколов ФРС ослаб на 0,14%, т. е. инвесторы не верят в скорое повышение ставки.

На динамику торгов сегодня могут повлиять данные по ценам производителей (выходят в 15.30 мск) и запасам нефти в США (18.00 мск), а также выступление главы ЕЦБ в 17.30 мск.

Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги Газпрома, Татнефти (об.) и МТС, цены которых пробивают локальные максимумы. Короткие позиции имеет смысл удерживать по акциям Магнита, по ним наблюдается среднесрочный нисходящий тренд.



Кирилл Яковенко, аналитик «Алор Брокер»



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