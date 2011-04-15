Рубль пригрелся в диапазоне

Среда выдалась не совсем удачной для рубля, который незначительно укрепился к доллару и немного уступил евро, несмотря на успешные аукционы Минфина и слабость доллара на международном рынке. По итогам сессии пара доллар/рубль просела на 0,33%, не решившись идти ниже 57,70 руб. Евро/рубль прибавила символические 0,12%, обосновавшись в зоне 68,50 руб.

Рубль неохотно укреплялся в условиях невнятной динамики нефти, которая выросла по итогам торгов, но внутри дня уходила в минус, нервируя отечественную валюту. При этом два успешных аукциона Минфина по размещению ОФЗ, в ходе которых спрос в несколько раз превысил предложение, не помогли рублю. Равно как и дальнейшее ослабление позиций доллара на международной арене. Похоже, игроки воздерживаются от принятия более смелых торговых решений, ожидая подтверждения возобновления роста на рынке нефти, и пока предпочитают играть в диапазоне.

Впрочем, уже сегодня наша валюта может показать более внятную тенденцию к укреплению. Во-первых, после закрытия российского рынка Brent немного взбодрилась и вернулась в зону роста, хотя выше отметки 57 подняться так и не решилась. Во-вторых, вчерашний протокол ФРС не дал доллару поводов для роста – несколько представителей Центробанка выразили беспокойство по поводу низкой инфляции, что лишило американскую валюту возможности вырасти на позитивных комментариях относительно декабрьского повышения ставки. Так что в первой половине дня пара доллар/рубль может попытаться протестировать область 57,70 руб., но если нефть вернется в режим продаж, к концу дня российская валюта рискует растерять потенциальное преимущество, но в целом останется в диапазоне.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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