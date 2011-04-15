Запасы нефти и отчет МЭА поддержали нефть и рубль

На пятницу, 13 октября Центральный банк установил следующие официальные курсы: 57,69 рублей за 1 доллар и 68,45 рубля за 1 евро.

Нефтяные цены остаются выше 56 долларов за баррель смеси Brent. Их поддержало очередное снижение запасов в США почти на 3 млн. барр. Нефть находится в узком диапазоне 55-57 долларов за баррель. В целом сохраняется более вероятная направленность вверх. Это соответствует вышедшему прогнозу Международного энергетического агентства МЭА о сокращении избытка предложения до конца года. Поэтому возможно постепенное повышение цен к 58-59 долларов за баррель в ближайшей перспективе.

Стабильная нефть привела к снижению пары доллар/рубль на Форекс к 57,7 руб. Однако восходящая тенденция остаётся в связи с оттоком валютных средств из России из-за уменьшения ставок, неопределённостью в банковском секторе, большими выплатами по внешним долгам в четвёртом квартале, сезонным увеличением импорта. Движение от 57 руб. к сопротивлению 58,5 руб./дол. остаётся более вероятным на перспективу.



Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд











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