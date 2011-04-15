Рубль может уступить часть позиций доллару

В четверг рубль продолжил укрепляться вопреки динамике нефти, которая так и не смогла вернуться к росту после невнятных попыток развития импульса. Доллар почувствовал себя немного увереннее, но не настолько, чтобы надавить на российскую валюту. По итогам сессии пара доллар/рубль просела в пределах 0,3%,тогда как евро подешевел почти на 0,5% на фоне неагрессивных комментариев главы ЕЦБ Драги.

Динамика на рынке черного золота снова выглядит неоднозначно. Данные Минэнерго, отразившие сокращение запасов и добычи нефти, не смогли вдохновить быков на устойчивые покупки. Видимо, рубль снова занял выжидательную позицию до проявления более четкого вектора движения в сырьевом сегменте, а пока котировки не определились, предпочитает игнорировать сигналы с этого фронта. Тем временем доллар на международной арене немного воспрял духом на сильной статистике и довольно оптимистичных заявлениях представителей ФРС, но о полноценном спросе пока говорить не приходится, что играет на руку рублю, как и сохранение интереса к риску.

Впрочем, сегодня наша валюта может сдать часть позиций. Во-первых, после трех дней роста часть игроков может решить зафиксировать прибыль перед уходом на выходные. Во-вторых, Brent, подешевевшая вчера более чем на 0,5%, вряд ли найдет повод для роста в краткосрочной перспективе. В-третьих, у доллара есть шанс на укрепление, если данные по инфляции и свежие заявления чиновников из Федрезерва не разочаруют. Таким образом, не исключаем возобновления движения пары доллар/рубль в направлении уровня 58 руб.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.