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13.10.2017

Рубль может уступить часть позиций доллару

В четверг рубль продолжил укрепляться вопреки динамике нефти, которая так и не смогла вернуться к росту после невнятных попыток развития импульса. Доллар почувствовал себя немного увереннее, но не настолько, чтобы надавить на российскую валюту. По итогам сессии пара доллар/рубль просела в пределах 0,3%,тогда как евро подешевел почти на 0,5% на фоне неагрессивных комментариев главы ЕЦБ Драги.
Динамика на рынке черного золота снова выглядит неоднозначно. Данные Минэнерго, отразившие сокращение запасов и добычи нефти, не смогли вдохновить быков на устойчивые покупки. Видимо, рубль снова занял выжидательную позицию до проявления более четкого вектора движения в сырьевом сегменте, а пока котировки не определились, предпочитает игнорировать сигналы с этого фронта. Тем временем доллар на международной арене немного воспрял духом на сильной статистике и довольно оптимистичных заявлениях представителей ФРС, но о полноценном спросе пока говорить не приходится, что играет на руку рублю, как и сохранение интереса к риску.
Впрочем, сегодня наша валюта может сдать часть позиций. Во-первых, после трех дней роста часть игроков может решить зафиксировать прибыль перед уходом на выходные. Во-вторых, Brent, подешевевшая вчера более чем на 0,5%, вряд ли найдет повод для роста в краткосрочной перспективе. В-третьих, у доллара есть шанс на укрепление, если данные по инфляции и свежие заявления чиновников из Федрезерва не разочаруют. Таким образом, не исключаем возобновления движения пары доллар/рубль в направлении уровня 58 руб.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс





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