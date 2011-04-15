Нефтяной фактор продолжит оказывать поддержку рублю

На пятницу, 13 октября 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 57,6869 рублей, евро - 68,4455 рублей. События на локальном валютном рынке продолжают развиваться в рамках диапазонной торговли. Разница заключается лишь в том, что размах колебаний доллара больше, чем у евро.

Накануне темпы снижения доллара против рубля в рамках широкого коридора 57,50 -58,50 уменьшились по мере приближения к нижней границе этого диапазона. Евро провел предыдущий день в узкой зоне консолидации 68,15 -68,56. По итогам дня рубль укрепил позиции против обоих основных валют.

Волатильность нефтяных фьючерсов, которая была спровоцирована публикацией различных отчетов о состоянии рынка нефти, закончилась ростом обоих эталонных сортов. Смесь Brent пытается закрепиться выше нижней границы актуального торгового диапазона, проходящей по уровню $56.30 за баррель. Легкий американский сорт WTI, также протестировав нижнюю границу торгового диапазона на $50.50 за баррель, еще более активно растет в направлении середины диапазона $51.70. Таким образом, нефтяной фактор сегодня продолжит оказывать поддержку рублю, по крайней мере до публикации данных по нефтесервисной компании Baker Hughes по буровой активности в США.

Спрос на российский долг выступает фактором внутренней поддержки рубля. Сегодня в США выходит объемный блок макроэкономических данных, в том числе по инфляции. Именно потребительская инфляция сейчас в фокусе внимания американского регулятора. Она может выступить ограничивающим фактором для решений по монетарной политике. Однако опубликованные накануне данные по инфляции производителей указали на рост индикатора, что является хорошей предпосылкой для позитивной динамики индекса потребительских цен. В этом случае рост доллара США на международном рынке Forex может найти отражение и на локальном рынке в виде пятничной фиксации прибыли от недельного снижения доллара. Котировки американской валюты могут вернуться в середину сложившегося диапазона около уровня 58 рублей.

В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар США будет торговаться в диапазоне 57,60 - 57,80, расчетный утренний диапазон для евро укладывается в границы 68,10 - 68,50.



Александр Егоров, ведущий аналитик ГК Телетрейд







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