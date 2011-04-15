Котировки нефти перед открытием торгов растут на 1,6% до $57,78 по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 без изменений 2554п., азиатские площадки на положительной территории, фон позитивный.

Угроза новых санкций в отношении Ирана усилила восходящий тренда по нефти.

Президент США Дональд Трамп не стал объявлять о выходе из сделки по иранскому ядерному досье, он предупредил, что американская сторона готова будет сделать это в любой момент. Нефть в очередной раз подошла к годовым максимумам зоне $57,70-58 и может уйти выше если риторика США по отношению к Ирану будет ухудшаться.

Доллар на глобальных рынках накануне продемонстрировал повышенную волатильность, данные по инфляции и комментарии членов ФРС вселяют у инвесторов надежду на повышение ставок регулятора в ближайшие время. Вероятность повышения ставки в декабре участники оценивают как более 80%.

Российский рубль закрепился ниже важного уровня 57.4 ,сценарий обновления годовых минимумов начинает реализовываться. Российские индексы закрыли день в положительной зоне, на фоне общего роста на глобальных площадках, ММВБ вырос на 0.18%, РТС 1,1%.

Сегодня мы ожидаем нейтрального открытия торгов на московской бирже и рост индексов в пределах 1%. Среди бумаг мы бы отметили акции Новатэка, Газпрома.



Алексей Антонов, аналитик Алор Брокер









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