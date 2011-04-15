Рост нефти как залог укрепления рубля

Официальные курсы Банк России, на сегодня 16 октября, установил на уровне 57,62 рублей за единицу американской валюты и 68,14 рублей за единицу европейской валюты. За минувшую неделю биржевые курсы доллара США и евро снизились на 1,73% и 0,98% соответственно.

Нефть марки Brent за аналогичный период укрепилась на 2,78% до уровня 57,18$ за баррель.

Под занавес недели рост котировок был обеспечен данными от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, которая сообщила, что за неделю до 13 октября в США общее количество буровых установок сократилось на 8 до 928 штук.

К тому же внимание инвесторов сейчас обращено на решение американского президента Дональда Трампа по вопросу иранской ядерной программы. Как известно, Трамп призвал конгресс выдвинуть Ирану дополнительные условия дальнейшей приостановки санкций.

Пока неясно чем закончится эта словесная баталия, будет ли она иметь какие-либо последствия для Ирана, но когда страна находилась под санкционным режимом, этот фактор спровоцировал снижение предложения на 1 млн. баррелей в сутки.

Игроки могут узреть в этой новости дополнительное основание для игры от покупки в расчете на возврат цены в диапазон 59-59,50$ за баррель.

А это в свою очередь может и далее подтолкнуть российскую валюту к укреплению как против американской, так и против европейской валют.

Технические же картины EURRUB и USDRUB говорят о высокой вероятности обновления недавних минимумов, то есть о возврате курса доллара США в район 56,80-57 рублей, и снижении евро к 67 рублевой отметке.



Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд





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