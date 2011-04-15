Нефть поддержки российских «быков»

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился позитивный внешний фон. Основным фактором, способствующим покупкам в наших акциях, станет ситуация на рынке энергоносителей, где, на фоне снижения буровой активности в США, нефть марки Brent смогла вплотную подойти к отметке 58 долларов за баррель. Отметим, что по данным Baker Hughes за прошлую неделю количество работающих буровых установок сократилось на 8 штук. Также российские активы будут подержаны ситуацией на внешних фондовых площадках. По итогам пятничных торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,1%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в приделах 0,1%. На торгах в Азии наблюдается разнонаправленная динамика: японский Nikkei225 растет на 0,5%, китайский Shanghai Composite, напротив, снижается на 0,3%.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем роста российского рынка в начале торгов, что позволит индексу ММВБ преодолеть отметку 2100 пунктов и сделать существенный шаг к ближайшему сопротивлению, расположенному на уровне 2150 пунктов. При этом открытие Европы, где мы ожидаем умеренного роста основных индексов, позволит нашим акциям продолжить восходящую динамику. В середине торгов нефть марки Brent может попытаться пробить сопротивление, расположенное на уровне 58 долларов, что будет сопутствовать закреплению нашего рынка у достигнутых значений. Во второй половине торгов, в отсутствии важной макроэкономической статистики из США, мы ожидаем консолидации на внешних фондовых площадках, что приведет к боковому движению российских индексов в последние часы торгов.

На валютной секции Московской биржи мы ожидаем существенного укрепления рубля по отношению к основным валютам. Рост цен на нефть и поддержка со стороны налогового периода позволят «медведям» в первые часы торгов увести американскую валюту ниже 57 рублей, что станет существенным шагом к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 56 рублей. Отметим, что данная отметка также является годовым минимумом. При этом в ходе торгов, на фоне позитива с рынка энергоносителей, рубль продолжит свое укрепление, однако во второй половине дня возможен переход евро и доллара в консолидацию у достигнутых значений, за счет фиксации частью игроков прибыли по спекулятивным коротким позициям.



Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»





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