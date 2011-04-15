Нефть отправила РТС к новым максимумам

Новая неделя началась для российского рынка неплохо. После некоторых колебаний на утренних торгах, во второй половине дня фондовые индексы демонстрируют более уверенную динамику, закрепившись на положительной территории. ММВБ продолжает отстаивать уровень 2100, торгуясь в районе 2104, с повышением на 0,25%. РТС обновил 8-месячный максимум, прибавляя 0,14%. Рубль слегка уступает доллару и укрепляется против евро.

В сегменте наиболее ликвидных бумаг превалируют покупки. Акции «Полиметалла» раллируют в пределах 2% на сильных операционных результатах за третий квартал. За отчетный период компания нарастила добычу на 26% в годовом выражении, таким образом в пересчете на золотой эквивалент достигнув рекордных 470 тыс. унций. Объем продаж золота в прошлом квартале подскочил на 38%, тогда как объем реализации серебра сократился на 7%.

Бумаги финансового сектора по-прежнему чувствуют себя уверенно. «Сбербанк» сегодня в очередной раз обновил исторический максимум, повышаясь внутри дня на 0,67%. Бумаги ВТБ дорожают на 0,55%. Приличный подъем демонстрируют котировки НЛМК (+1,85%). Компания рапортовала о росте объемов выплавки стали в третьем квартале на 6% в квартальном выражении и на 8% - в годовом. Хуже рынка выглядят акции «Ростелекома» и «Дикси», где просадка составляет почти по 1%.

Несмотря на преобладающий оптимизм на российском рынке, который обусловлен в основном новым восходящим прорывом котировок нефти, в свете периодических всплесков спроса на безопасные активы, текущее укрепление выглядит уязвимым. Риски исходят со стороны внешнего фона, который может ухудшиться на фоне ситуации США с Ираном, переговоров по Брекзиту и положением дел в Каталонии.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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