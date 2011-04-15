Котировки нефти перед открытием торгов растут на 0.1% до 57,84 $ по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 без изменений 2555п., азиатские площадки на положительной территории, фон умеренно позитивный.

Боевые действия вооруженных сил Ирака против курдов и заявления о прекращении добычи нефти в связи с этим усилили бычий тренд по нефти. Отметка 58,3 на этот раз устояла , мы ожидаем тест зоны $58,8 - $58,3 за баррель и рост котировок до отметки $60,5. Угроза санкций в отношении Ирана так же будет способствовать реализации данного сценария.

Пара доллар-рубль протестировала отметку 57 руб., но смогла реализовать отскок, мы считаем что сценарий обновления годовых минимумов актуален пока котировки не закрепятся выше отметки 58 руб.

Доллар на глобальных рынках демонстрирует пока слабые попытки роста, хотя сигналы на покупку доллара против евро поступают уже с понедельника. Золото не смогло удержаться выше отметки $1300., мы рекомендуем дождаться уверенного закрепления котировок выше для формирования длинных позиций.

Глобальное фондовое ралли продолжается, мировые индексы на исторический максимумах. Сигналов к перекрещению роста мы не наблюдаем.

Российские индексы закрыли день в положительной зоне, ММВБ вырос на 0.36%, РТС 0.14%.

Сегодня мы ожидаем нейтрального открытия торгов на московской бирже и рост индексов в пределах 0.5%.

Среди бумаг мы бы отметили акции Газпрома.



Алексей Антонов, аналитик Алор Брокер





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