Рубль близок к переломному моменту

На вторник, 17 октября 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 57,0861 рублей, евро - 67,2988 рублей. Накануне на фоне взлета нефтяных фьючерсов, курсы основных валют на локальном рынке синхронно отметились на минимальных уровнях октября. Доллар США снижался до отметки 56,98 рублей, евро - до 67,17 рублей. Коррекция на рынке нефти позволила восстановиться и валютным курсам на московской бирже. Доллар закончил день на уровне 57.28, евро -около отметки 67,57.

В рамках технической модели MELS (Market Edge Levels - Ключевые уровни по срезу рынка) для восстановления позитивных перспектив основных валют на локальном рынке, доллару необходимо закрепиться выше уровня 57,30, евро - выше 67,70. Эти уровни выступали в качестве поддержек краткосрочных торговых диапазонов на протяжении нескольких недель, а сейчас они имеют шанс трансформироваться в сопротивления, если торги сместятся в более низкие диапазоны. Согласно калибровке по методу TRT (Trade Range Tracing) границы этих новых диапазонов: 55,75 -57,30 для доллара США, и 65,30 -67,70 для евро. Склонность к снижению валютных курсов на локальном рынке в рамках динамических каналов будет сохраняться пока не будут преодолены вверх отметки 57,60 и 68,00 для доллара и евро соответственно.

Основным фактором влияния на динамику нефти в начале текущей недели стал военный конфликт в иракском Курдистане. В Киркуке - центре курдской нефтедобычи, иракские военные захватили нефтеперерабатывающий завод и ряд других объектов инфраструктуры, что привело к остановке добычи и транспортировке сырья из этого региона. Оба эталонных сорта нефти и Brent, и WTI достигли месячных максимумов на $58.50 и $52.60 за баррель соответственно, после чего началась фиксация прибыли. Несмотря на снижение корреляционной зависимости российского сегмента валютного рынка и нефтяных цен, это снижение явилось предпосылкой для восстановления курсов доллара и евро на Московской бирже. Стоит отметить, что в Банке России не верят в устойчивый рост нефти. И, как сообщила первый заместитель председателя банка Ксения Юдаева, в качестве базового сценария регулятор, по-прежнему, рассматривает снижение нефтяных цен в район около $40 за баррель. Консерватизм центрального банка, как мегарегулятора, отвечающего, в том числе, и за состояние финансовых рынков, можно только приветствовать. Но, откровенно говоря, остается не ясным на чем основан такой острожный взгляд на фоне растущего спроса в Китае и усилий ОПЕК + по сокращению мировой добычи сырья.

Опубликованные накануне данные по темпам роста промышленного производства в России в сентябре сильно не дотянули до прогноза. При ожидании роста на 1.5%, фактический показатель вышел на уровне 0,9%. Однако высокий спрос на ОФЗ с фиксированным доходом, даже на фоне продажи ОФЗ с плавающей ставкой, обеспечивает поддержку рублю. И даже планы Банка России на продолжение снижения ключевой ставки не вредят национальной валюте. Как сообщила та же госпожа Юдаева, на ближайшем заседании Банка России 27 октября Совет директоров оценит размер снижения ключевой ставки на временной горизонт двух ближайших кварталов. Возможность для снижения есть, подчеркнула первый заместитель главы регулятора.

В целом, надо отметить, что текущий курс рубля близок к переломным значениям. Усиление российской валюты может спровоцировать ее дальнейший рост на точки зрения смены торговых диапазонов. Если же валютные курсы выдержат текущий напор со стороны рубля, то их восстановление может начаться еще до предстоящих решений Банка России.

В первой половине торговой сессии на Московской бирже расчетный диапазон для доллара США составляет 57,05 -57,45, единая европейская валюта проведет утро в границах 67,20 - 67,80.



Александр Егоров, ведущий аналитик ГК Телетрейд











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