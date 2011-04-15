Рубль держится стабильно

Во вторник рубль торгуется стабильно, слегка уступая доллару, который растет против большинства валют, абстрагировавшись от слабых данных по инфляции в США. На рынке нефти быки пытаются снова перехватить инициативу после утренней консолидации котировок с нисходящим уклоном, что сдерживает понижательное давление на российскую валюту.

Если оценивать перспективы рубля с точки зрения поведения доллара, здесь можно отметить один важный фактор, играющий на стороне «американца». Вопрос с преемником Йеллен на посту главы ФРС еще не разрешился, но недавние позитивные высказывания Трампа в адрес Дж. Тейлора явно говорит в пользу укрепления доллара, поскольку этот кандидат отличается более агрессивными взглядами на ужесточение политики, нежели г-жа Йеллен.

В этот четверг президент встретится с нынешней главой Центробанка, и если мы получим сигнал о низких шансах ее повторного назначения, это укрепит позиции американской валюты, поскольку в отличие от декабрьского повышения ставки, этот фактор игроки еще не закладывают в цену.

В более краткосрочной перспективе в поддержку рубля выступает дорожающая нефть и стартовавший на этой неделе налоговый период. Правда, ощутить его влияние в полной мере валюта сможет на следующей неделе, когда придется пик выплат. Между тем на рынке нефти спрос поддерживает эскалация напряженности на Ближнем Востоке.

Опасения относительно перебоев поставок из провинции Киркук еще не полностью отыграны, а ситуация еще не разрешилась, так что как минимум в ближайшие дни этот фактор будет препятствовать просадке актива. Локально на динамику котировок черного золота повлияют традиционные данные по запасам энергоносителей в США. С учетом налоговых выплат, даже стабилизации нефти вблизи текущих отметок будет достаточно, чтобы ограничить потенциал ослабления нашей валюты.



Роман Блинов, эксперт компании "Международный финансовый центр"











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