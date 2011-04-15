Евро остается во власти продавцов

Во вторник мировые инвесторы продолжают проявлять интерес к рисковым активам, хотя динамика фондовых индексов носит неоднозначный характер. На российские площадки пришла коррекция после вчерашнего укрепления. Правда, во второй половине дня ММВБ замедлил импульс снижения и вернулся к тестированию психологической отметки 2100 пунктов.

Рубль малоактивен на сегодняшней сессии. Доллар на старте торгов вернулся выше уровня 57 руб. и удерживает позиции на фоне повсеместного укрепления после появления разговоров о том, что новым главой ФРС может стать кандидат с более «ястребиной» позицией в отношении монетарной политики, нежели Йеллен.

Нефть Brent расположилась над отметкой 58, но не решается на штурм новых максимумов, заняв выжидательную позицию в преддверии публикации данных Американского института нефти по запасам черного золота. Если отчет отразит падение объемов в районе прогнозных 3-3,5 млн баррелей, котировки получат поддержку и могут снова устремиться в направлении уровня 58,50, где расположены максимумы этого месяца.

На международном рынке форекс евро продолжает терять очки. Инфляция в еврозоне вышла неплохой, причем базовый индекс потребительских цен в годовом выражении даже превысил прогноз, составив 1,3% против ожидавшегося замедления роста до 1,1%. Но слабые результаты исследования ZEW в Германии вкупе с сохраняющимися «испанскими рисками» и общей тягой к покупкам доллара не дают валюте вернуться к росту. Пока пара евро/доллар удерживается над областью 1.1750, утрата которой может спровоцировать более агрессивную коррекцию.



Андрей Диргин, директор аналитического департамента Альфа-Форекс











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