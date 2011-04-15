Нефть – основной повод для покупок

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился позитивный внешний фон. Основным поводом к покупкам в наших акциях станет ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent вчера на данных по запасам от Американского института нефти смогла полностью отыграть свои потери и к окончанию дня подняться выше 58 долларов, где сегодня утром перешла в консолидацию. Отметим, что по статистике API запасы нефти в США упали на 7,1 млн баррелей, а запасы бензина и дистиллятов выросли на 1,9 и 1,6 млн баррелей. Также поддержку нашим «быкам» окажет ситуация на внешних фондовых площадках. Так, по итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,2% и 0,1% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в пределах 0,1%. На торгах в Азии наблюдается умеренный рост: японский Nikkeit225 и китайский Shanghai Composite поднимаются на 0,1% и 0,2%.

На наш взгляд, благодаря существенному росту цен на нефть, сегодня российский фондовый рынок начнет торги уверенной восходящей динамикой, в результате чего основные индексы смогут отыграть большую часть вчерашних потерь. Так, индекс ММВБ вновь поднимется выше 2100 пунктов и сможет закрепиться над этой отметкой. При этом открытие Европы, где мы ожидаем умеренного роста основных индексов в начале дня, также поддержит покупки в российских акциях. В середине торгов, в отсутствии важной макроэкономической статистики из Европы, как рынки Старого Света, так и наши индексы могут лечь в дрейф у достигнутых значений. При этом во второй половине дня основное внимание российских инвесторов будет уделено данным Минэнерго США по запасам углеводородов и реакции на них рынка энергоносителей. Так, в случае если официальная статистика подтвердит существенное снижение запасов нефти, Brent может возобновить восходящую динамику и к концу нашей сессии сделать существенный шаг к отметке 59 долларов. Это будет способствовать спросу на наши акции и позволит российским индексам закончить день у максимумов дня.

На валютной секции Московской биржи мы ожидаем продолжения укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Несмотря на то, что вчерашний рост рынка энергоносителей уже отыгран, что привело к откату доллара в район 57,3 рубля, продажи в американской валюте будут преобладать, чему способствует приближение налогового периода. В результате уже в начале торгов доллар снизится в район 57,2. Отметим, что в связи с вялой реакцией рубля в последнее время на рост цен на нефть, рублевая стоимость Brent поднялась выше 3300 рублей, что является очень высоким уровнем. Это говорит о том, что у российской валюты есть существенный потенциал для укрепления и любое продолжение восходящей динамики в «черном золоте» будет вести к снижению доллара. В этой связи наиболее вероятным выглядит отступление американской валюты к годовым минимумам, расположенным в районе 56 рублей.



Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»







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