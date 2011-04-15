Российская валюта в начале недели демонстрировала слабость, медведям даже удалось продавить котировки валютной пары доллар/рубль выше отметки 57,5, однако растущие цены на нефть способствовали возвращению котировок к отметке 57,2.

Ситуация на рынке нефти, интерес иностранных инвесторов к ОФЗ и приближающийся налоговый период будут способствовать дальнейшему укреплению рубля, высока вероятность, что курс доллара просядет ниже 57 рублей.

Но несмотря на эти факторы, в долгосрочной перспективе риски падения рубля сохраняются на фоне предстоящих рекордных выплат в декабре по внешнему долгу, которые могут спровоцировать дефицит ликвидности на рынке.



Олег Кисляк – президент АО "Банк Воронеж"









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