Цены на нефть марки Brent продолжают торговаться вблизи годовых максимумов по мере того, как падение запасов в США сигналит о наличии высокого спроса на фоне растущей геополитической напряженности, грозящей снижением предложения.

По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в декабре на бирже ICE в Лондоне 18 октября в 11:30 по московскому времени торговались на уровне 58,31 доллара за баррель, что всего на 0,8% ниже максимумов 2017 года. Американский эталон WTI находился в районе 52,32 доллара за баррель, что на 5% ниже максимумов 2017 года.

Американский институт нефти, по итогам прошлой недели, в рамках своей выборки зафиксировал снижение коммерческих запасов на 7,3 миллиона баррелей. Согласно опросам информационного агентства Bloomberg, участники рынка ожидают снижения запасов в целом по стране в отчете Агентства энергетической информации на 3,8 миллиона баррелей.

Президент США каждые 90 дней должен отчитываться на предмет соответствия ядерной сделке с Ираном интересам США. В своем последнем отчете он заявил, что сделка им не соответствует. Таким образом, он дал конгрессу почву начать выход из нее. В течение 60 дней конгрессмены должны решить, останется ли под подписанными документами подпись США или санкции возобновятся в полном объеме.

Серьезные геополитические факторы начинают снова выдвигаться на первый план на рынке нефти. И это серьезнее, чем конфликт внутри Ирака. Возобновление санкций против Ирана может убрать с рынка до 1,4 миллиона баррелей в сутки. В настоящий момент мировое потребление оценивается в 97 миллионов баррелей в сутки. Конечно, у ОПЕК есть серьезный запас свободных производственных мощностей, и они уже не раз заявляли, что шоковый рост цен не соответствует их интересам. Они закроют ушедшую иранскую нефть, но событие может стать поводом для роста котировок где-то на 5-7 долларов за баррель. В любом случае, они точно тогда смогут закрепиться выше 60 долларов по марке Brent.



Валерий Полховский, аналитик ГК FOREX CLUB









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