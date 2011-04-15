Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

18.10.2017

Цены на нефть марки Brent продолжают торговаться вблизи годовых максимумов

Цены на нефть марки Brent продолжают торговаться вблизи годовых максимумов по мере того, как падение запасов в США сигналит о наличии высокого спроса на фоне растущей геополитической напряженности, грозящей снижением предложения.
По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в декабре на бирже ICE в Лондоне 18 октября в 11:30 по московскому времени торговались на уровне 58,31 доллара за баррель, что всего на 0,8% ниже максимумов 2017 года. Американский эталон WTI находился в районе 52,32 доллара за баррель, что на 5% ниже максимумов 2017 года.
Американский институт нефти, по итогам прошлой недели, в рамках своей выборки зафиксировал снижение коммерческих запасов на 7,3 миллиона баррелей. Согласно опросам информационного агентства Bloomberg, участники рынка ожидают снижения запасов в целом по стране в отчете Агентства энергетической информации на 3,8 миллиона баррелей.
Президент США каждые 90 дней должен отчитываться на предмет соответствия ядерной сделке с Ираном интересам США. В своем последнем отчете он заявил, что сделка им не соответствует. Таким образом, он дал конгрессу почву начать выход из нее. В течение 60 дней конгрессмены должны решить, останется ли под подписанными документами подпись США или санкции возобновятся в полном объеме.
Серьезные геополитические факторы начинают снова выдвигаться на первый план на рынке нефти. И это серьезнее, чем конфликт внутри Ирака. Возобновление санкций против Ирана может убрать с рынка до 1,4 миллиона баррелей в сутки. В настоящий момент мировое потребление оценивается в 97 миллионов баррелей в сутки. Конечно, у ОПЕК есть серьезный запас свободных производственных мощностей, и они уже не раз заявляли, что шоковый рост цен не соответствует их интересам. Они закроют ушедшую иранскую нефть, но событие может стать поводом для роста котировок где-то на 5-7 долларов за баррель. В любом случае, они точно тогда смогут закрепиться выше 60 долларов по марке Brent.

Валерий Полховский, аналитик ГК FOREX CLUB




В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100