Рынки осторожничают с оглядкой на Поднебесную

Фондовые рынки АТР с утра показали подъем, но динамика была осторожной на фоне стартовавшего сегодня 19-го съезда коммунистической партии Китая, который проходит каждые пять лет. В ближайшие дни инвесторы будут следить за посылами властей Поднебесной, которые анонсируют свои дальнейшие планы. Европа открылась на положительной территории, что вкупе с подъемом котировок нефти открыло путь для старта торгов с позитивным настроем. При этом ММВБ демонстрирует гораздо более скромную динамику, а РТС растет на 0,5%, получая поддержку со стороны укрепляющегося рубля.

Основным драйвером роста российской валюты служит благоприятная обстановка на рынке энергоносителей. Нефть сорта Brent снова обосновалась над уровнем 58, хотя и не решается на штурм недавних максимумов в районе 58,50. Игроки вдохновлены вчерашними данными API, отразившими сокращение запасов сырой нефти сразу на 7 млн баррелей, что гораздо выше прогнозов. Но показателям Минэнерго теперь будет сложно удивить участников рынка – для нового импульса официальные результаты должны как минимум совпасть с данными института нефти. Так что потенциал дальнейшего подъема котировок на сегодня ограничен.

Доллар на международном рынке демонстрирует тенденцию к укреплению, особенно в паре с иеной, которая оказалась под дополнительным давлением на фоне общего оптимизма инвесторов и недавних комментариев представителя Банка Японии, который подтвердил, что регулятор продолжит придерживаться текущего курса монетарной политики и тем самым дал понять, что банк и не думает присоединяться к другим мировым Центробанкам, стремящимся к сворачиванию стимулов.

Сегодня валюты будут следить за выступлениями представителей ФРС и ЕЦБ, которые могут повлиять на краткосрочные настроения котировок. Главным драйвером укрепления доллара остаются ожидания относительно того, что новый глава ФРС будет действовать решительнее Йеллен в плане ужесточения политики.



Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX











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