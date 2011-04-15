Нефть может уйти к 60. Доллар тоже

Минфин сегодня проведет аукцион по размещению ОФЗ. Международное Энергетическое Агентство подтверждает соблюдение сделки ОПЕК+.

Сегодня Минфин России проедет аукцион по размещению облигаций федерального займа на сумму в 30 млрд рублей. Последние размещения были довольно-таки удачные. Спрос на российский госдолг значительно превышал предложение. Это расценивалось как позитивный фактор для курса российской валюты. При этом наблюдается довольно резкое увеличение количества нерезидентов в российских ОФЗ. Сейчас дет речь о том, что зарубежные инвесторы владеют более, чем 30% российских гособлигаций и в Центробанке совсем не боятся увеличения доли нерезидентов. Они всячески поддерживают такую тенденцию по увеличению их доли. Однако, нужно понимать, что эта ситуация порождает риск того, что когда нерезиденты начнут выходить из этих гособлигаций, продажи могут иметь лавинообразный характер и могут довольно существенно повлиять на котировки не только на облигационном рынке, но и также на валютном рынке.

Сегодня утром на торгах московской биржи за одну единицу американской валюты дают 57 рублей 30 копеек, евро торгуется на уровне 67 рублей 35 копеек, индекс ММВБ упал до 2090 пунктов, а котировки нефти марки Brent держатся выше 58$ за баррель.

Цены на черное золото, судя по всему, готовятся к прорыву в районе 60 долларов за баррель марки Brent. Вполне вероятно, что в ближайшие дни мы увидим такой подъем. Это будет позитивный фактор для российской экономики, для российского федерального бюджета и для рубля. Факторы, которые могут этому способствовать, это, во-первых, соблюдение сделки ОПЕК. Так накануне исполнительный директор Международного Энергетического Агентства (МЭА) Фатих Бироль подтвердил, что коэффициент соблюдения условий сделки по сокращению производства, которое взяли на себя не только страны ОПЕК, но и другие крупные производители нефти, составит 86%. Помимо этого, рост геополитических рисков вызывает дополнительные стимулы для роста черного золота. Так в центре внимания находится конфликт в Ираке, в провинции Киркук, где правительственные войска ведут ожесточенную борьбу с оппозицией.

На этом фоне все наши рекомендации, которые мы давали ранее по российской валюте, остаются без изменений. Мы считаем, что диапазон от 56 до 57 рублей за одну единицу американской валюты хорошо подходит для покупок на среднесрочную перспективу. Целями до конца текущего года мы считаем отметки 59 - 60 рублей.



Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании АНАЛИТИКА Онлайн











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