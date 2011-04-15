Российские индексы не в силах развить импульс роста

После вчерашнего отката ведущие фондовые индексы РФ не могут вернуться к росту и демонстрируют слабо выраженную разнонаправленную динамику, несмотря на преимущественно благоприятный внешний фон. Котировки нефти держатся в зеленой зоне, но потенциал подъема от текущих уровней выглядит ограниченным, что сдерживает отечественных инвесторов. Во второй половине дня ММВБ снижается в пределах 0,3%, а РТС после попыток укрепления практически вернулся на исходные позиции.

В большинстве ликвидных бумаг наблюдается просадка. Почти 2% теряют котировки «РусГидро», негативно реагируя на сообщения о грядущем изменении дивидендной политики компании со следующего года. В частности, планируется переход к расчету выплат, исходя из показателя EBITDA, а не чистой прибыли. Напомним, что сейчас «РусГидро» старается направлять на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО.

Акции «Северстали» прибавляют 0,33% после публикации отчетности за третий квартал и девять месяцев текущего года. В прошлом квартале чистая прибыль компании выросла в квартальном выражении более чем в два раза, составив 297 млн долларов. Чистый долг сократился на 15%, в основном за счет роста баланса денежных средств и их эквивалентов при снижении общего долга. При этом чистая прибыль по МСФО за девять месяцев 2017 года сократилась на 39,4%, а выручка за этот же период увеличилась почти на 33%.

Сегодня в Китае стартовал 19-й съезд компартии, который продлится до 24 октября. Отчасти сдержанность иностранных инвесторов, которые предпочитают более осторожные покупки, объясняется этим фактором. Игроки ждут сигналов о новой экономической программе второй по величине экономике страны. Это также ограничивает потенциал укрепления российских индексов. При этом есть нефть Brent до сегодняшнего закрытия российского рынка уйдет под отметку 58, настроения на отечественных площадках ухудшатся и РТС уйдет в зону отрицательных значений, присоединившись в рублевому бенчмарку.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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