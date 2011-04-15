ВВП Китая, рост Brent против ожиданий нового главы ФРС

В течение дня преобладала осторожность под влиянием спекуляций на тему кандидатуры будущего главы ФРС, а также усиления геополитических рисков, связанных с Ираном, Северной Кореей и Ираком. Тем не менее во второй половине торговой сессии поддержку настроениям инвесторов оказал рост цен на нефть выше $58 за барр. (Brent) и начало XIX Конгресса компартии Китая, на котором прозвучали позитивные для рынка заявления. Сокращение запасов энергоресурсов в США (Минэнерго) также способствовало оптимизму.

Цены на нефть Brent (+0.15% до $58.2 за барр.), рубль ослаб к доллару до 57.47, РТС (+0.10%), ММВБ-50 50 (+0.09%).

Цены на нефть Brent вновь торгуются на благоприятном уровне в свете сокращения запасов и объемов добычи в США на 1.1 млн барр. (Минэнерго), а также угрозы перебоев в поставках на Ближнем Востоке (транзит нефти по трубопроводу Киркук-Джейхан сократился более чем в четыре раза с нормального уровня 600 тыс. барр. в сутки). Новостной поток из Китая оказывает поддержку: ВВП вырос на 6.8% г /г в сентябре ( что, хотя и н иже, ч ем 6 .9% в августе, в се ж е свидетельствует о достижимости годового прогноза 6.5%) – несмотря на сокращение долга, рост экономики стабилен. На Всекитайском конгрессе, как и ожидалось, представлены позитивные прогнозы для экономики и рынка. Тем не менее осторожность сохранится в преддверии номинации президентом Трампом нового главы ФРС (до 3 ноября).

Американские рынки акций завершили вчерашний день ростом (S&P 500 +0.07%, DJIA +0.70%, NASDAQ +0.01%), азиатские индексы изменяются разнонаправленно (Hang Seng -0.13%, Shanghai -0.36%, Nikkei +0.27%). Фьючерсы на S&P 500 снижаются (-0.02%); фьючерсы на Brent торгуются на уровне $58.11 за барр. – ниже открытия.



Марк Брэдфорд, аналитик БКС Глобал Маркетс







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