Единая валюта вчера прибавляла как к доллару, так и к рублю. На такую динамику в отношении рубля указывал технический анализ: законченная фаза классической коррекции требовала веских причин для дальнейшего ослабления евро.

За среду пара EURRUB прибавила 32 копейки, закрывшись на 67.73. Впрочем, это не означает дальнейший безостановочный рост единой валюты. В первую очередь паре ещё следует преодолеть сопротивление нисходящего тренда, которая сейчас проходит через отметку 68. Только преодоление этой отметки будет формально считаться подтверждением разворота к росту.

Евро/доллар на глобальном рынке также вчера прибавлял в весе, вернувшись в область выше 1.18. Здесь также можно наблюдать восстановление роста пары после коррекционного отката с середины сентября.

Динамика индекса доллара также указывает на возможное начало нового краткосрочного периода ослабления. Индекс, похоже, завершил коррекционный отскок и разворачивается к снижению в рамках нисходящего тренда с марта. Это обещает новые локальные минимумы доллара по широкому спектру валют.

Для рубля такие обстоятельства открывают дорогу к новым минимумам в область под 56. Однако динамике российской валюты мешает пробуксовка нефти вблизи максимумов года. Несмотря на значительное падение запасов и провал в добыче нефти в США, ей вчера не удалось сохранить положительный импульс. Это больше было падение вопреки данным, чем вследствие их, что лишний раз показывает, насколько сложно будет нефти сохранять положительный настрой при более слабой статистике.



Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro







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