Китай не впечатлил инвесторов

Накануне Dow впервые закрылся выше отметки 23,000, что вдохновило площадки АТР, однако импульс роста был ограниченным из-за неоднозначных данных из Китая. В третьем квартале темпы роста ВВП Поднебесной замедлились с 6,9% до 6,8%, что было ожидаемым, но все равно разочаровало инвесторов, которые рассчитывали на приятный сюрприз.

При этом стоит отметить, что рынки довольно прохладно восприняли новую угрозу от КНДР, которая анонсировала «невероятный удар» по США в самый неожиданный момент. Похоже, рынки уже выработали иммунитет к словесным перепалкам между двумя странами и в этот раз практически проигнорировали очередную выходку корейцев. Иена лишь в моменте попыталась укрепиться, но снова отступает, хотя и более медленными темпами, чем вчера. Золото также продолжает дешеветь четвертый день кряду, что подтверждает сохранение интереса к риску.

На рынке нефти по-прежнему спокойно. Котировки консолидируются у 3-недельных максимумов над отметкой 58, но не решаются на новый рывок вверх. Вчерашние данные Минэнерго не стали катализатором роста, указав на перспективы падения спроса со стороны американских НПЗ, что насторожило игроков, которые на этом фоне не смогли полноценно порадоваться масштабному сокращению запасов и добычи углеводородов. Чем дольше актив бездействует на текущих уровнях, тем выше риски развития коррекции с возвращением в район 57.

На международном рынке доллар преимущественно находится под давлением. Никаких значимых катализатор за текущей динамикой не стоит. Скорее, игроки просто решили взять паузу после недавних покупок и кроме прочего проявляют нервозность в ожидании решения Трампа по новому главе ФРС, которое будет принято «в ближайшие дни».



Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX











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