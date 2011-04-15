Вчера на рынке нефти был коррекционный день после динамичного ралли на фоне дестабилизации ситуации в иракской провинции Киркук и ожидания роста запасов.

Сорта нефти Brent и WTI вчера потеряли более 1%. Обеспокоенность инвесторов немного снизилась, ожидается что в ближайшее время иракским властям удастся восстановить контроль над регионом.

Однако, ситуация все же достаточна зыбка, и с ее стороны поддержка ценам черного золота все же ощущается. Кроме того поставки из Киркука по нефтепроводу в Турцию едва превышают треть от нормы поставки 600 тыс. баррелей в сутки.

Также перехватить медведям инициативу у быков вчера помогли данные от Управления энергетической информации, согласно которым запасы сократились на 5,7 млн. баррелей, а не 7,1 млн. баррелей, как сообщал за день до этого API. Кроме того увеличились запасы бензина и дистиллятов.

Российский рубль в паре с долларом весь день торговался под давлением на фоне падающей нефти. В течение торгов котировки пары от цены открытия 57,3 выростали на 40 копеек. Но уже во второй половине дня рубль перехватил инициативы, и на момент написания статьи пара торговалась по цене 57,28.

Судя по индексу доллара, снижение американской валюты произошло не только к рублю, а полномасштабно по рынку.

Возможно, так участники отреагировали на угрозы КНДР уничтожить корабли США и Южной Кореи, участвующие в учениях.

Были опубликованы данные по международным резервам ЦБ, которые выросли с 423,3 до 427 миллиардов долларов.

В паре с Евро российский рубль также проявлял слабость. После открытия по 67,69 котировки подросли до максимума дня на 68,2 и дальнейшей коррекцией до 67,95.

И это на фоте новостей из ЕЭС о том, что в субботу правительство Испании начнет процедуру приостановки самоуправления Каталонии.

Российские индексы в четверг потеряли больше 1% под воздействием

движения вниз нефтяных цен. РТС торговался ниже котировки 1140, ММВБ ниже 2075.



Илья Богданов, ИК "Питер Траст"





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