Котировки нефти перед открытием торгов растут на 0.26% до 57,38 $ по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет 0.26% до 2567п., азиатские площадки торгуются в зеленой зоне, фон позитивный.

Вчерашний день на глобальных рынках прошел с повышенной волатильностью , снижение американских и европейских индексов более чем на 0.5% в ходе торгов, привело к коррекции на Российских площадках, основной удар приняли энергетики, Россети, РусГидро, ФСК. К закрытию сессии американские индексы полностью отыграли потери, перешли в рост^ в очередной раз обновив исторические максимумы.

Нефть продолжает консолидироваться в зоне $58-57. На наш взгляд, пока котировки выше $57, стоит ожидать роста нефти с целями $60 за баррель.

Пара доллар-рубль продолжает находиться в диапазоне 57-57,8 единственным драйвером роста пары, на наш взгляд, остается индекс доллара, который после небольшой коррекции, сегодня продолжит рост.

Российские индексы закрыли день снижением, ММВБ - 1% до 2072 п, РТС - 0,8% до 1138п.

Сегодня мы ожидаем позитивного открытия торгов на московской бирже и рост индексов в пределах 0.5% Среди бумаг мы бы отметили акции Сбербанка и Газпрома.



Алексей Антонов, аналитик Алор Брокер





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