Восьминедельный рост индекса ММВБ будет прерван

По итогам вчерашнего дня индексы ММВБ и РТС похудели на 1,03% и 0,80% соответственно.

Рублевый индекс закончил день на уровне 2072,73 пунктов, пробив уровень быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, чем указал на желание отката в направлении зоны 2045-2055 пунктов.

Что же касается валютного РТС, то вчера он вплотную подошел к линии поддержки локального тренда на повышение, в котором он находится с 19 сентября. Выход за его пределы даст сигнал к ускорению спуска с потенциалом отката к уровню 1100-1105 пунктов.

Если говорить об имеющихся на текущий момент сигналах, то линия растущего с 22 июня тренда по осциллятору RSI уже давно пройдена вниз, хотя сам индекс еще имеет приличный запас хода вниз до данной поддержки.

Отмечу, что текущая неделя с большой вероятностью будет закрыта вниз, что станет серьезным сигналом к смене настроений.

Напомню, что до этого индекс ММВБ рос на протяжении 8 недель подряд, а индекс РТС на протяжении 9. Если после такой длительной серии повышения появляется медвежья свечная модель, тогда можно продавать.

Что же касается индекса ММВБ, то высока вероятность образования по итогам недели свечной комбинации «вечерняя звезда», а вот индекс РТС до «медвежьего» поглощения на графике пока не дотягивает, однако будем держать руку на пульсе, чтобы не пропустить сигнал.



Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд











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