Рубль занял выжидательную позицию

На пятницу 20 октября 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 57,5706 рублей, евро - 67,9333 рублей. Накануне в первой половине торговой сессии на Московской бирже курсы основных валют практически синхронно штурмовали ключевые уровни, сформированные технической моделью MELS (Market Edge Levels - Ключевые уровни по срезу рынка). Доллар США ненадолго превышал отметку 57,70, но затем резко откатил, сформировав к текущему моменту неширокий диапазон 57,25 -57,72. Два важных динамических уровня 57,40 и 57,65 остаются в зоне достижения. И для возобновления среднесрочного роста доллара на локальном рынке необходимо закрепиться выше. Альтернативный вариант развития событий - пробой вниз отметки 57,20 и тогда проекция дальнейшей динамики указывает на расчетную цель около 56,75, которая совпадает с минимумом начала сентября. Евро, протестировав отметку 68,20, не смог закрепиться на достигнутых уровнях. Из-за снижения евро на международном валютном рынке Forex, на локальном рынке евро будет встречать начало сессии на Московской бирже около уровня 67,90. Но в целом, техническая картина евро на локальном рынке остается достаточно конструктивной, и, в случае возврата выше отметки 68.15, целью роста будет середина актуального торгового диапазона, в соответствии с калибровкой по методу TRT (Trade Range Trading), проходящая по уровню 68,80. Ситуация поменяется, если курс единой европейской валюты снизиться под отметку 67,65, тогда следующим сдерживающим снижение барьером будет уровень 67,30 на котором затухали все предыдущие падения евро на локальном рынке с июля 2017г.

Новость о том, что Сенат США утвердил бюджет на 2018г. финансовый год, что повышает вероятность принятия налоговой реформы президента Дональда Трампа, а также информация о рассмотрении кандидатуры Джерома Пауэлла на пост руководителя ФРС США, спровоцировали рост доллара США на международном валютном рынке. Нефтяные котировки обоих эталонных сортов, резко снизившиеся накануне, уже вечером прошедшего дня начали демонстрировать попытки восстановления. Перед началом европейской сессии Bent торговался по $57,40 за баррель, предварительно отметившись на $57,00, а WTI - по $51,70, после тестирования отметки $51.25. Но текущее восстановление пока не изменило краткосрочный негативный настрой на рынке нефти, сформированный накануне. Хотя ключевые уровни перелома довольно близки к текущим котировкам: для Brent - отметка $57.60, а для WTI - $51.80. Таким образом, нефтяной фактор пока оказывает слабо негативное, близко к нейтральному влияние на курс рубля.

На следующей недели поддержку рублю начнут оказывать налоговые выплаты. Но в конце недели пройдет заседание Совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике, где, как ожидается, ключевая ставка будет снижена на 0,25%. Таким образом, краткосрочные факторы влияния российский рубль относительно сбалансированы. В течение дня, технические уровни будут определяющими ориентирами для участников рынка.

В первой половине торговой сессии на Московской бирж расчетный диапазон цен для доллара США 57,10 -57,55, который вероятно будет ограничен диапазоном консолидации, указанным выше. Утренний диапазон для евро 67,55 - 67,90, но может быть ограничен снизу уровнем, где проходит поддержка актуального торгового диапазона 67,65.



Александр Егоров, ведущий аналитик ГК Телетрейд











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